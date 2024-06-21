Пятница, 21 июня, 2024

В Рязани пьяный водитель на «Оке» въехал в дом

Автор: 7info7

Опубликовано

В Рязани сотрудники полиции задержали пьяного водителя, который врезался в дом и скрылся с места ДТП. Подробности случившегося сообщает пресс-служба Управления МВД России по региону.

Инцидент произошёл 20 июня. Приблизительно в 00.10 автомобиль «Ока» врезался в дом на улице Качевской, а затем скрылся с места происшествия. Патрульным передали приметы нарушителя.

Сотрудники полиции разыскали и задержали 22-летнего рязанца, причастного к совершению ДТП. У мужчины были явные признаки алкогольного опьянения. От медосвидетельствования он оказался. Кроме того, выяснилось, что у водителя нет прав на управление транспортом.

Сотрудники Госавтоинспекции составили на нарушителя административные протоколы по нескольким статьям административного кодекса.

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