В Рязани перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в интернет-вымогательстве

Прокуратура Железнодорожного района Рязани направила в суд уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Краснодара. Мужчина обвиняется в вымогательстве (ч. 1 ст. 163 УК РФ), сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в сентябре 2024 года житель Рязани познакомился на сайте знакомств с девушкой и обменялся с ней личными фотографиями. Спустя некоторое время она потребовала перевести 20 тысяч рублей, угрожая распространением снимков в социальных сетях. Опасаясь шантажа, мужчина выполнил требования.

Однако выяснилось, что к преступлению причастен вовсе не пользовательница сервиса, а 30-летний мужчина, который создал фейковый аккаунт и выдавал себя за девушку. Полученные деньги он использовал в личных целях.

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Теперь уголовное дело рассмотрит Железнодорожный районный суд Рязани.