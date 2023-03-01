Среда, 1 марта, 2023
Татьяна Проводина

В Рязани пенсионерка случайно вышла из квартиры ночью и заблудилась

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Image by Drazen Zigic on Freepik

В Рязани патрульные полицейские помогли вернуться домой пожилой женщине, которая потерялась, выйдя ночью из квартиры на улицу. Подробности привели в Управлении МВД по Рязанской области.

28 февраля в 3:45 на улице Черновицкой наряд ППСП обратил внимание на пенсионерку, одетую не по погоде. Женщина без верхней одежды испуганно озиралась, держа в руках чайную чашку. Сотрудники полиции остановили прохожую и поинтересовались, как она себя чувствует.

Женщине предложили накинуть на плечи тёплую одежду и выяснили, что 84-летняя местная жительница, с её слов, случайно вышла из квартиры на улицу, заблудилась и не может попасть домой.

Полицейские по базам учёта установили адрес проживания пенсионерки и доставили её домой на патрульном автомобиле. Обеспокоенные родственники встретили рязанку и поблагодарили полицейских за помощь.

Оказалось, что ночью пожилая женщина случайно вышла из квартиры и из-за преклонного возраста не смогла попасть обратно, потерявшись на улице.

Сотрудники патрульной службы убедились, что женщина находится в безопасности, и вернулись на маршрут патрулирования.

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