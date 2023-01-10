В Рязани патруль полиции задержал похитителя велосипеда

Патрульные полицейские задержали мужчину, который похитил велосипед, оставленный возле дома на улице Быстрецкой в Рязани. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

В полицию 9 января поступило заявление от представителя фирмы, сдающей в аренду средства индивидуальной мобильности, о краже велосипеда.

Следственно-оперативная группа установила, что курьер по доставке еды, который пользовался велосипедом, оставил ТС на минуту возле дома, не пристегнув его тросиком, и зашёл в подъезд для передачи заказа.

Правоохранители составили ориентировку на подозреваемого со слов очевидцев. Им мог оказаться 41-летний житель областного центра, которого недавно задерживали за мелкую кражу и несколько раз – за административные правонарушения. Патрульные наряды ОБ ППСП УМВД по Рязанской области в Рязани получили ориентировку на возможного похитителя.

Полицейским было известно, что мужчина часто меняет адреса проживания. Однако правоохранители знали районы, где он появлялся часто. Спустя несколько часов патруль заметил гражданина в Торговом городке. Подозреваемого задержали и передали сотрудникам угрозыска.

Оперативники установили, что злоумышленник заметил оставленный без присмотра велосипед и воспользовался случаем. Мужчина успел сбыть транспортное средство, однако полицейские нашли покупателя и изъяли похищенное.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже.