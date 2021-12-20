В Рязани овчарка на глазах хозяев напала на собаку во время прогулки

В Рязани домашняя овчарка вцепилась в шею другой собаки во время прогулки. Об этом 7info сообщила дочь хозяйки пострадавшего животного.

На прогулке к её матери подошла девушка с овчаркой. Собаки потянулись друг к другу, хозяйка отпустила поводок овчарки, та подбежала к животному и вцепилась в его шею. Собак удалось разнять. Затем женщины договорились, что владелица овчарки оплатит лечение: у животного оказалось прокушено ухо и травмирована шея. Ветеринары наложили швы, назначили восстановительные процедуры.

Однако в историю вмешался муж хозяйки овчарки и заявил, что отказывается оплачивать лечение пострадавшего животного. Более того, дочь женщины он обвинил в вымогательстве денег.

— Хозяева обязаны водить таких собак в наморднике и на поводке. Намордника не было, поводок тоже был отпущен. А если это была бы не собака, а взрослый человек или вообще ребёнок, — задаётся вопросом девушка. — Очень жаль, что такие люди продолжают заводить крупных собак, которые могут причинить серьёзный вред.

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Отмечается, что пострадавшая сторона написала заявление в полицию.