В Рязани овчарка на глазах хозяев напала на собаку во время прогулки

В Рязани домашняя овчарка вцепилась в шею другой собаки во время прогулки. Об этом 7info сообщила дочь хозяйки пострадавшего животного.
На прогулке к её матери подошла девушка с овчаркой. Собаки потянулись друг к другу, хозяйка отпустила поводок овчарки, та подбежала к животному и вцепилась в его шею. Собак удалось разнять. Затем женщины договорились, что владелица овчарки оплатит лечение: у животного оказалось прокушено ухо и травмирована шея. Ветеринары наложили швы, назначили восстановительные процедуры.
Однако в историю вмешался муж хозяйки овчарки и заявил, что отказывается оплачивать лечение пострадавшего животного. Более того, дочь женщины он обвинил в вымогательстве денег.
Отмечается, что пострадавшая сторона написала заявление в полицию.