6.2 C
Рязань
Вторник, 30 ноября, 2021
spot_img
На главнуюНовости Рязани

В Рязани отремонтировали помещения станции скорой помощи

7info

В Рязани завершили косметический ремонт центральной подстанции и филиалов Станции скорой медицинской помощи, сообщила пресс-служба Минздрава области.

Общая площадь ремонтных работ превысила 3 тысячи квадратных метров. В частности, на Центральной подстанции сделали второй этаж, где располагается медицинская служба: диспетчерская, 18 комнат отдыха врачей и фельдшеров, кабинет дежурного врача.

Рабочие покрасили стены, поменяли линолеум и плинтуса, частично заменили электрооборудование, потолки.

Аналогичные работы проведены в помещениях трех филиалов станции.

Деньги на ремонт выделил областной бюджет.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,839ЧитателиЧитать
1,515ЧитателиЧитать
spot_img