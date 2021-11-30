В Рязани отремонтировали помещения станции скорой помощи

В Рязани завершили косметический ремонт центральной подстанции и филиалов Станции скорой медицинской помощи, сообщила пресс-служба Минздрава области.
Общая площадь ремонтных работ превысила 3 тысячи квадратных метров. В частности, на Центральной подстанции сделали второй этаж, где располагается медицинская служба: диспетчерская, 18 комнат отдыха врачей и фельдшеров, кабинет дежурного врача.
Рабочие покрасили стены, поменяли линолеум и плинтуса, частично заменили электрооборудование, потолки.
Аналогичные работы проведены в помещениях трех филиалов станции.
Деньги на ремонт выделил областной бюджет.