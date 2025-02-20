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Фото: vk.com/igor_murog
Армия и СВО

В Рязани отметят 85-летие со дня основания военного автомобильного училища

Алексей Самохин

31 мая в Рязани пройдёт торжественное мероприятие, посвящённое 85-й годовщине со дня основания Рязанского военного автомобильного училища. Об этом сообщил сенатор от Рязанской области Игорь Мурог. 

Мурог — председатель Рязанской региональной общественной организации «Содружество выпускников Рязанского военного автомобильного училища (института)». Он провёл заседание с членами организации по вопросу подготовки к знаменательному событию.

Участники рассмотрели организационные моменты проведения юбилейного торжества, а также завершение работы над книгой и видеофильмом, которые станут достойным напоминанием о славной истории и традициях училища.

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В ходе встречи состоялось награждение членов организации медалями «85 лет Рязанскому военному автомобильному институту». По словам сенатора, эти награды – символ признания заслуг всех, кто вложил свой труд и знания в развитие учебного заведения.

— Уважаемые выпускники Рязанского военного автомобильного училища (института)! Приглашаю вас на юбилейное торжественное мероприятие, которое состоится 31 мая в 10:00 на бывшей территории РВАИ (ныне РГВВДКУ). Это будет прекрасная возможность встретиться с однокурсниками, вспомнить годы учебы и отдать дань уважения нашей альма-матер. До встречи на юбилее! — написал Игорь Мурог.

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