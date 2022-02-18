В Рязани отметили день образования СОБР Росгвардии

В Управлении Росгвардии по Рязанской области прошли торжественные мероприятия, посвященные дню образования рязанского СОБР.

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29 лет назад, 18 февраля 1993 года, в Рязани был создан специальный отряд быстрого реагирования. А уже с 1994 года рязанский СОБР выполнял задачи в горячих точках Северо-Кавказского региона, принимал участие в штурме Грозного. За плечами сотрудников и ветеранов отряда сотни спецопераций на Северном Кавказе, задержание опасных рецидивистов и вооруженных преступников.

Личный состав и ветеранов рязанского спецподразделения поздравил начальник регионального Управления Росгвардии Виктор Лачев, а также председатель совета ветеранов территориального Управления Росгвардии Олег Лагуткин.

— Хочу поблагодарить всех офицеров СОБР за честную службу, ответственность и профессионализм. Спасибо вам, что достойно выполняете сложнейшие задачи по предупреждению и пресечению преступлений, — отметил начальник регионального Управления Росгвардии Виктор Лачев.

По традиции все присутствующие почтили минутой молчания память погибших сослуживцев. С момента образования отряда 5 офицеров спецподразделения погибли при исполнении служебного долга.

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В торжественной обстановке начальник регионального Управления Росгвардии полковник полиции Виктор Лачев вручил сотрудникам рязанского СОБР ведомственные награды и благодарности.

С момента своего образования рязанский СОБР провел в командировках более 6 тысяч 500 дней, что равно 18 годам. Всего в выполнении служебно-боевых задач за пределами области участвовало более 700 офицеров спецподразделения. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, сотрудникам рязанского СОБР вручено 143 государственные награды, в том числе 19 орденов Мужества.

И в наши дни основные задачи СОБР остаются неизменными — это задержание опасных преступников, борьба с экстремистскими группировками и незаконными вооруженными формированиями как в Рязанской области, так и за ее пределами.