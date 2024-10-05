В Рязани отметили 100-летие кожвендиспансера

В Рязанском музыкальном театре отметили юбилей Рязанского областного клинического кожно-венерологического диспансера, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Поздравили заслуженных сотрудников ОККВД министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников, руководитель приемной президента Российской Федерации в ЦФО Дмитрий Федянин, председатель комитета Рязанской областной Думы по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике Надежда Рубина, заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской думы Анна Иванова, заместитель руководителя аппарата администрации Рязани Михаил Тихонский.

«У вас такой красивый коллектив! Продолжайте оставаться такими же красивыми, но самое главное – желаю, чтобы красивыми оставались ваши сердца. Пусть глаза горят. Сохраняйте и приумножайте любовь к профессии, к людям», – отметил Михаил Тихонский.

Ветеранам медицины и заслуженным работникам вручили благодарственные письма и ценные подарки. Солисты Рязанского музыкального театра поздравили гостей красочными музыкальными номерами.

Пройдя вековой путь от небольшого диспансера, ОККВД стал значимой медицинской организацией для Рязани и области. Здесь проводят более 1000 различных анализов, некоторым из которых нет аналогов в регионе. При Кожно-венерологическом диспансере работает консультационно-диагностический центр для детей, Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.