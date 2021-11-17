В Рязани отменят несколько маршруток

В Рязани поменяются маршруты общественного транспорта. Постановления администрации города опубликовала газета «Рязанские ведомости».
С 1 декабря официально отменяются маршруты:
№ 34МЗ «ул. Новоселов, 60 — Недостоево»,
№ 31 М2 «ул. Новоселов, 60 — пос. Дягилево (ул. Коняева)»,
№ 41 аМ2 «Большая ул. — МЖК «Кальное» — Забайкальская ул.»,
№ 47аМ2 «ул. Новоселов, 60 — ул. Крупской»,
№ 49аМ2 «Психбольница — ТехноНИКОЛЬ»,
№ 62бМ2 «пос. Мехзавода — ТЦ «Круиз»,
№ 98М2 «ул. Новоселов, 60 — пос. Семчино»,
№ 98бМ2 «ул. Новоселов, 60 — пос. Семчино»,
№ 99аМ2 «ТЦ «Зельгрос» — пос. Никуличи (ОЭМЗ института «Гинцветмет»)».
С 22 мая 2022 года отменяется маршрут № 65аМ2 (Психбольница — ДПР-5).
С 28 мая 2022 года отменяются маршруты:
№ 62аМ2 «пос. Мехзавода — Олимпийский городок»,
№ 68аМ2 «пос. Юбилейный — Трудовая ул. (пос. Шлаковый)»,
№ 95аМ2 «пос. Юбилейный — МЖК «Кальное» — ТЦ «Круиз».
Отметим, что часть из них — с литерами. Маршруты без дополнительных букв продолжат работу. А, например, маршрут № 34 уже не действует.
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