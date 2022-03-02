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Среда, 2 марта, 2022

В Рязани отменили широкие масленичные гуляния

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В Рязани отменили широкие масленичные гуляния

7info7

В Рязани приняли решение отменить широкое празднование Масленицы. Как написала на своих страницах в соцсетях мэр Елена Сорокина — по этическим причинам.

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Сорокина отметила, что, несмотря на отмену праздника, в ЦПКиО мастера изготовят масленичные фигуры из сена. Эта творческая работа уже началась, фигуры будут украшать парк в течение нескольких недели.

— Часть мероприятий пройдет онлайн. Приглашаем присоединиться к ним, — сообщила глава администрации.

Она добавила, что онлайн-программа мероприятий скоро будет опубликована. Также в праздничные дни будут работать небольшие локации, в основном, в социальных учреждениях, посвященные встрече весны.

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