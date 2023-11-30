Четверг, 30 ноября, 2023
На главнуюНовости Рязани

В Рязани открылся Всероссийский форум «Цифровая Россия»

7info 2
Фото: правительство Рязанской области
spot_img

В четверг, 30 ноября, в Рязани открылся Всероссийский форум «Цифровая Россия. Технологии и инвестиции в будущее». Он объединил ИТ-специалистов из 40 регионов страны.

Участников форума приветствовал губернатор Рязанской области Павел Малков. Он подчеркнул, что одна из главных задач форума – это объединение положительного опыта регионов в цифровизации.

В своей речи Малков отметил, что любой цифровой проект должен улучшать качество жизни и нести реальную пользу.

Результатом не может быть просто внедрение информационной системы или оцифровка какого-нибудь массива данных. Каждый проект должен делать жизнь людей комфортнее и безопаснее,

— передает слова Малкова пресс-служба областного правительства.

Среди проектов, работающих на искусственном интеллекте в Рязанском регионе, — система видеокамер для предупреждения и выявления правонарушений, автоматическое распознавание лесных пожаров, интеллектуальная транспортная система, Единая цифровая карта жителя.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах