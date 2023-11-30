В четверг, 30 ноября, в Рязани открылся Всероссийский форум «Цифровая Россия. Технологии и инвестиции в будущее». Он объединил ИТ-специалистов из 40 регионов страны.

Участников форума приветствовал губернатор Рязанской области Павел Малков. Он подчеркнул, что одна из главных задач форума – это объединение положительного опыта регионов в цифровизации.

В своей речи Малков отметил, что любой цифровой проект должен улучшать качество жизни и нести реальную пользу.

Результатом не может быть просто внедрение информационной системы или оцифровка какого-нибудь массива данных. Каждый проект должен делать жизнь людей комфортнее и безопаснее, — передает слова Малкова пресс-служба областного правительства.

Среди проектов, работающих на искусственном интеллекте в Рязанском регионе, — система видеокамер для предупреждения и выявления правонарушений, автоматическое распознавание лесных пожаров, интеллектуальная транспортная система, Единая цифровая карта жителя.