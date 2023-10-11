В Рязани открыли турнир имени Калашникова по практической стрельбе из автомата

В Академии ФСИН России в Рязани состоялось открытие XVI турнира имени легендарного конструктора оружия М. Т. Калашникова, сообщает пресс-служба вуза.

10 октября более 60 лучших стрелков России — представители ФСИН, МВД, ФСБ и ФССП России, Росгвардии, а также спортсмены субъектов Российской Федерации — члены Федерации практической стрельбы России, приехали в академию для участия в турнире имени М. Т. Калашникова по практической стрельбе из автомата (карабина).

Право поднять Государственный флаг Российской Федерации получил победитель в командном первенстве в стандартном классе турнира 2022 года, преподаватель кафедры огневой подготовки академии капитан внутренней службы Дмитрий Соколов.

Именно на рязанской земле в 40-х годах был протестирован легендарный АК. В программу соревнований этого года вошли классические спортивные упражнения по стрельбе из автоматов А — 4 и А — 9 по правилам служебно-прикладных видов спорта «Стрельба из боевого ручного стрелкового оружия», а также 11 упражнений по правилам Федерации практической стрельбы России.

Удачи и меткости участникам турнира пожелал заместитель председателя РОО ОГО ВФСО «Динамо» Андрей Волков.

Обращаясь к участникам соревнований, начальник Академии ФСИН России Сергей Никитюк выразил надежду, что все прибывшие команды будут достойными друг друга соперниками, а на самом стрельбище будет царить спортивный дух и уважение.

— Приятно осознавать, что память о Михаиле Калашникове живет в Рязани и в Академии ФСИН России. Это гордость и ответственность одновременно. Михаил Тимофеевич лично закрепил право проводить Международный турнир за нашим учебным заведением, и мы продолжаем и развиваем лучшие традиции соревнований, — отметил председатель Комитета ветеранов академии Петр Бодько.

Вопросы повышения спортивного мастерства сотрудников, воспитания патриотизма, популяризации стрельбы из боевого оружия и т. д. обсудили на научно-практическом семинаре, который состоялся далее.

11 октября участники продемонстрируют свои навыки на стрельбище в п. Реткино.