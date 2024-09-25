В Рязани открыли памятный знак героям-пограничникам

24 сентября в школе №33 состоялось торжественное открытие памятного Пограничного знака, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Идею увековечить память пограничников предложили Александр Костров, руководитель регионального отделения «Боевое братство», и его заместитель, ветеран пограничной службы Михаил Пушенков. К проекту присоединились краевед Арсен Бабурин и Александр Мирзоян, председатель Рязанского общественного фонда содействия патриотическому воспитанию, который привёз из Карелии массивный гранитный камень весом несколько тонн.

Камень установили на территории школы №33, где с 2011 года функционируют кадетские пограничные классы. На мероприятии присутствовали кадеты, администрация и преподаватели школы, ветераны пограничной службы, представители «Боевого братства», сотрудники УФСБ России по Рязанской области, а также офицеры и курсанты Голицынского пограничного института ФСБ России.

Будущие офицеры пограничной службы провели в кадетских классах Урок мужества.