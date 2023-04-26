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Среда, 26 апреля, 2023

В Рязани открыли мемориальную доску фотокорреспонденту Станиславу Пастушенко

В рязанском Доме печати состоялось открытие мемориальной доски фотокорреспонденту Станиславу Пастушенко и выставка его газетных снимков. Об этом сообщила пресс-служба гордумы.

На мероприятии присутствовали глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова и депутат РГД по округу № 17 Олег Шишов.

— Безусловно, Станислава Пастушенко достоин увековечения памяти. Его работы — это целая фотоистория нашего города, — сказала Татьяна Панфилова.

26 апреля Станиславу Пастушенко исполнилось бы 86 лет. Он был известным фотокорреспондентов Рязани и области, стоял у истоков рязанской журналистики в 50-70-х годах. Более 40 лет проработал в таких изданиях, как «Рязанский комсомолец», «Приокская правда», «Приокская газета». На фотовыставке представлены снимки, которые Станислав Пастушенко делал для рязанских и всероссийских газет.

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