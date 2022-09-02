В Рязани открылась вторая детская библиотека нового поколения

В пятницу, 2 сентября, в Рязани, в рамках реализации национального проекта «Культура» прошла церемония открытия библиотеки нового поколения. На модернизацию учреждения библиотека-филиал № 5 МБУК «ЦСДБ города Рязани» получила в 2022 году грант в размере пяти миллионов рублей, став победителем федерального конкурса по созданию модельных библиотек.

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель министра культуры Рязанской области Нелли Дашевская, заслуженные работники культуры Российской Федерации, руководящие работники администрации и управления культуры города Рязани.

Для гостей была проведена экскурсия по новому библиотечному пространству, в создании которого использована тематика «Пушкинское Лукоморье». В интерьере каждой из пяти территорий модельной библиотеки прослеживается связь с жизнью и творчеством великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

В центре холла «У Лукоморья» — сказочная композиция с живописными фигурками Бабы Яги и Кощея Бессмертного, которая, безусловно, станет прекрасной фотозоной для читателей. Для их комфортного пребывания здесь предусмотрены гардероб, мягкие диваны и телевизор.

Территория «Пушкинская Москва» разделена: на зону обслуживания читателей, где представлен фонд с новыми интересными книгами; интеллект-зону, оборудованную автоматизированными рабочими местами с доступом к скоростному интернету и Национальной электронной библиотеке; экскурсионную зону с экспозицией, посвящённой московскому периоду жизни А. С. Пушкина.

«Сказочное Лукоморье» — удивительное место, оформленное в стиле сказок А. С. Пушкина и рассчитанное на обслуживание и досуг маленьких читателей. В атмосфере уюта детям будут читать сказки, рассказывать увлекательные истории, проводить конкурсы и викторины, демонстрировать обучающие видеоролики на интерактивной панели.

Пространство «Пушкинский зал» включает зону обслуживания читателей, событийную площадку и арт-зону. В зале планируется проводить балы, конференции, встречи с интересными людьми, литературно-музыкальные композиции, концертные программы, тематические вечера и праздники. Территория легко трансформируется в коворкинг-место, где посетители могут не только поработать, но и собраться для делового и дружеского общения. Здесь же расположена картинная галерея «Мелодии вдохновения», где выставляются картины профессиональных художников и читателей библиотеки.

Завершилась экскурсия посещением сенсорной комнаты «В гостях у Арины Родионовны», при создании которой было учтено приоритетное направление деятельности библиотеки — работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Оснащённое современным оборудованием (воздушно-пузырьковой панелью и массажным креслом-качалкой), это пространство помогает создавать положительный эмоциональный фон, уменьшать тревожное состояние, снижать агрессию, мышечное и психоэмоциональное напряжение. Сенсорная комната «В гостях у Арины Родионовны» станет одним из самых любимых и притягательных мест для всех категорий читателей.

После знакомства с обновлённой библиотекой всех присутствующих пригласили на праздник «Я в гости к Пушкину спешу», в котором приняли участие читатели с ограниченными возможностями здоровья, учащиеся МБОУ «Школа № 16», студенты Рязанского музыкального колледжа имени братьев Пироговых, танцевально-спортивный клуб «Дуэт» (МКЦ) и театр студии народного костюма «Сударыня».

В ходе праздничной программы были показаны: презентационный видеоролик о библиотеке-филиале № 5 и видеопоздравления заместителя Министра культуры Российской Федерации Яриловой Ольги Сергеевны и генерального директора Российской государственной библиотеки Вадима Валерьевича Дуды.

С поздравлениями и приветствиями на открытии библиотеки выступили:

— заместитель министра культуры Рязанской области Дашевская Нелли Ивановна;

— заслуженный работник культуры Российской Федерации, председатель Общественной палаты Рязанской области, директор Рязанской областной универсальной научной библиотеки им. Горького Наталья Николаевна Гришина;

— начальник управления культуры администрации города Рязани Голева Ольга Николаевна;

— заслуженный работник культуры Российской Федерации, директор Рязанской областной детской библиотеки Татьяна Николаевна Окружная;

— директор Рязанской областной специальной библиотеки для слепых Лунева Ольга Александровна.

С ответным словом выступила почётный работник культуры Рязанской области, директор Централизованной системы детских библиотек города Рязани Зинаида Алексеевна Сухова.

Участники праздника тепло приветствовали исполнителей и выступающих.

Библиотека нового поколения — замечательный подарок всем жителям микрорайона Горроща. В ходе её модернизации кардинально реорганизовано внутреннее библиотечное пространство, книжный фонд увеличился на 4006 экземпляров новых изданий, внедрены современные технологии, а перед сотрудниками библиотеки и читателями открываются новые горизонты творчества, включая значимые совместные социально-культурные проекты.