В Рязани открылась обновленная библиотека-филиал № 9 им. Павла Васильева

28 октября на ул. 7 Линия состоялось открытие обновленной библиотеки-филиала № 9 им. Павла Васильева, которая стала победителем конкурсного отбора на создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации национального проекта «Культура».

На мероприятии присутствовали директор Централизованной библиотечкой системы Лариса Крохалева, заместитель министра культуры Рязанской области Нелли Дашевская, глава муниципального образования Татьяна Панфилова, глава администрации Рязани Елена Сорокина, сотрудники рязанских библиотек, представители общественности.

«Библиотека — это кладезь нашей культуры, основа нашего бытия. Это место, где одно поколение передаёт свои знания другому. И для того, чтобы оно стало по-настоящему притягательным, нужны люди, их талант и умение преображать пространство вокруг себя, оставляя тем самым свой след в истории. И тогда мы — приходящие в библиотеку — восхищаемся, удивляемся, радуемся, воспринимая окружающее пространство как продолжение себя», — подчеркнула Елена Сорокина, обращаясь к гостям мероприятия.

Библиотека-филиал № 9 имени Павла Васильева была основана в 1969 году. В зоне ее обслуживания — крупные предприятия, музыкальные школы, Дворец молодежи, образовательные школы и детские сады. Более тридцати организаций и учреждений являются ее партнерами.

Библиотека расположена в трехэтажном здании, построенном в 1995 году по специальному проекту. После ремонта на первом этаже появился Центр книги и чтения с залами художественной, справочной и отраслевой литературы, а также интеллект-центр и творческая мастерская «кАРТинка».

На втором этаже организованы современный детский зал, молодежное «ПРОстранство», Центр правовой информации и тематический зал «Литературная провинция» с постоянными экспозициями и выставками о жизни и творчестве рязанских литераторов. На третьем этаже организован зал поэта Павла Васильева, чье имя носит библиотека.

В итоге проведенной масштабной модернизации библиотека-филиал № 9 имени Павла Васильева стала современным многофункциональным центром, где посетители смогут не только читать книги и брать их домой, но и проводить досуг, участвовать в образовательных, творческих и культурных мероприятиях. Кроме того, благодаря разностороннему подходу коллектива к работе, она стала также местом сохранения истории Рязани.

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