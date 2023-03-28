Вторник, 28 марта, 2023
Татьяна Проводина

В Рязани открылась новая школа №76

На главнуюНовости Рязани
Скриншот из видео в группе Рязанская область ВКонтакте

Во вторник, 28 марта, в Рязани состоялось открытие новой школы №76 имени Надежды Чумаковой. Об этом сообщается в группе Рязанская область ВКонтакте.

В учебном заведении 60 учебных кабинетов, 3 спортзала, просторный актовый зал, пространство для детских инициатив, информационный центр и даже планетарий.

Современная школа на 1100 мест появилась в Рязани благодаря поддержке федерального центра. На строительство и оснащение выделили почти полтора миллиарда рублей.

В учебном заведении есть профильный IТ-класс — это совместный проект Рязанского радиоуниверситета и минцифры региона.

Учебные будни в новой школе стартуют уже с завтрашнего дня.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации