В Рязани открылась ярмарка сельхозпроизводителей

На площади Победы в Рязани открылась семидневная ярмарка, посвящённая Дню хлеба. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Ярмарка организована Агентством развития бизнеса Рязанской области. В праздничной торговле принимают участие сельхозпроизводители из Кораблинского, Рязанского, Сапожковского, Скопинского, Спасского, Старожиловского муниципальных районов области, предприятия региона, занятые производством хлебопекарной продукции.

В торговых палатках ярмарки представлена разнообразная выпечка и изделия из рязанского урожая от местных производителей. Посетителям предложат горячий чай и пироги с разными начинками. Здесь также можно приобрести молочную продукцию, мясные деликатесы, мед, пряности, изделия ручной работы и сувениры.

Хлебная ярмарка будет работать 13–19 октября на площади Победы в городе Рязани.

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