В Рязани откроется Музей рязанских историй «Избяные заповеди»

Совсем скоро в Рязани при поддержке Фонда президентских грантов откроется Музей рязанских историй «Избяные заповеди».

А пока приглашаем жителей и гостей Рязани на авторские экскурсии «Для Маши и Вани по родной Рязани». Ближайшая экскурсия «Рязань художественная» состоится 31 августа в 17:00. Сбор у памятника Евпатию Коловрату.

Во время прогулки участники узнают о зарождении художественного искусства на рязанской земле, становлении рязанской школы иконописи, увидят скульптуры «Мечта», «Летописец», «Зарождение Вселенной» и поразмышляют над их названиями.

Познакомятся с особенностями написания икон Николаем Васильевичем Шумовым; узнают, почему Абрама Ефимовича Архипова называют «художником света». А разглядывая иллюстрации Петра Михайловича Боклевского, увидят, как точно характеризуют человека его мимика, прическа и облачение.

Экскурсию дополнят рассказы о современных рязанских архитекторах и художниках: Олеге Николаевиче Седове, Раисе Алексеевне Лысениной.

В конце экскурсии каждого маленького участника ожидает сюрприз и приглашение к участию в конкурсе рисунков для иллюстрирования книги рязанских сказок «Избяные заповеди». Презентация Музея состоится в рамках празднования Дня Города.

Дополнительная информация по телефонам: +7 920 968 17 57;

+7 953 743 55 88