В Рязани откроется фотовыставка в поддержку бездомных животных

В Рязани стартует новая выставка, посвящённая бездомным животным и тем, кто подарил им шанс на новую жизнь. Открытие фотовыставки состоится 13 апреля в 16:00 в стенах Центральной городской библиотеки имени С. А. Есенина. Вход на мероприятие свободный. Возрастное ограничение — 0+.

На снимках — трогательные истории и счастливые моменты из жизни бывших подопечных приютов. Все эти животные уже обрели дом и заботливых хозяев. Под каждым фото размещён QR-код, по которому можно перейти на истории их дружбы с людьми — совершенно разными по профессии, возрасту и жизненному опыту, но объединёнными любовью к животным.

Главный постер выставки содержит ещё один QR-код — на онлайн-альбом «Хочу быть домашним!», где размещены фото тех, кто всё ещё ищет свою семью. Это животные из рязанских приютов, которые надеются обрести дом и заботу.

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Проект реализуется при поддержке МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными» и Центральной библиотеки имени С. А. Есенина. На протяжении более трёх лет эти организации проводят совместные мероприятия, направленные на решение проблемы безнадзорных животных в городе. Программа получила название «Хвостатый проект» и включает в себя не только выставки, но и регулярные благотворительные акции по сбору корма и предметов первой необходимости для приютов.