В Рязани осудят мужчину, без повода стрелявшего в знакомого

В Рязани передано в суд уголовное дело в отношении 31-летнего жителя, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Молодого мужчину обвиняют по ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений).

По версии следствия, преступление совершено днём 22 августа 2021 года в одном из городских дворов. Обвиняемый, находившийся под действием наркотиков, без особого повода, из хулиганских побуждений, сделал несколько выстрелов из травматического пистолета в 39-летнего знакомого

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Пострадавший получил несколько огнестрельных ранений, рваную рану руки. Более того, обвиняемый пытался зарубить его топором, но рязанцу удалось убежать.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Расследование дело завершено, оно передано в суд.