Пятница, 13 декабря, 2024
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В Рязани определяют профессионала года. Успей отдать свой голос

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Валерия Мединская

В Рязани в рамках регионального конкурса «Профессионал года» продолжается голосование на лучших специалистов в шести сферах: журналистика, предпринимательство, образование, туризм, юриспруденция и информационные технологии. Оставить свой голос вы можете на портале. До конца голосования осталось два дня!

Победителей конкурса определят по сумме голосов: 70% от онлайн-голосования, 30% – от экспертного жюри. Их имена узнаем на Дне университета РГУ, который пройдет 24 декабря в Рязанском дворце молодежи.

В каждой номинации представлено 3 конкурсанта. Исключение сделали для номинации «Профессионал года в сфере образования»: в связи с большим количеством заявок отобрали 5 кандидатов.

За номинантов говорят их дела и проекты за последний год работы. Учитывается значимость достижений, постоянство высокого уровня профессионального мастерства, общественный резонанс деятельности соискателя, наличие в его профессиональном пути социальной миссии.

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