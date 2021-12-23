В Рязани определили стоимость проездных для льготников

Определена стоимость проездных билетов для льготных категорий населения Рязани. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской гордумы.

Вопрос об установлении дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по полному или частичному освобождению от платы за проезд в общественном транспорте был рассмотрен на заседании Рязанской городской Думы.

Для студентов и школьников запланирован переход на единый проездной билет. Сейчас можно приобрести транспортную карту как на один вид транспорта, так и на два. Для малообеспеченных студентов единая транспортная карта будет стоить 318 рублей. Сейчас эта категория льготников приобретает проездной на два вида транспорта за 425 рублей. Расчетная стоимость единого проездного для остальных студентов составит 707 рублей. Сейчас они платят за два вида транспорта 851 рубль.

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Для школьников из малообеспеченных семей единый проездной будет стоить 167 рублей (сейчас 213 рублей — на два вида транспорта). Для остальных школьников стоимость единого проездного составит 400 рублей (сейчас 425 рублей).

Стоимость единого льготного проездного билета для пенсионеров, родителей из многодетных семей и вдов участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС приводится в соответствие со стоимостью проезда для региональных льготников и составит 405 рублей (сейчас 389 рублей). Количество поездок по транспортной карте останется безлимитным. Бесплатный проезд сохранится для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и студенток, являющихся матерями-одиночками.