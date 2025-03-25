В Рязани определены участки для ремонта дорог в 2025 году. Список публикует администрация города.
Региональным минтрансом объявлены итоги отбора по ремонту дорог и повышению безопасности дорожного движения. Благодаря областным субсидиям, в 2025 году в Рязани запланирован ремонт 8 участков на общую сумму более 190 млн. рублей. Среди них:
- Касимовское шоссе (от Грибоедова до дома 32с8 по Касимовскому шоссе);
- дорога к новому ФОКу в поселке Керамзавода (участок ул. Керамзавода – от дома 26 до дома 33, участок по Мирной улице – от улицы Керамзавода до улицы Роща, участок по улице Роща – от Мирной улицы до дома 1 по улице Роща);
- ул. Советской Армии (от дома 2 по улице Советской Армии до улицы Новоселов);
- ул. Чайкиной (от улицы Халтурина до Старообрядческого проезда);
- капитальный ремонт дороги от федеральной трассы М-5 «Урал» до д. 4 в пос. Элеватор;
- улице Толстого (от дома №4 до дома №14);
- ул. Призаводская;
- ул. Садовая (п. Недостоево).
По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» ранее прошли отбор 13 участков дорог. По ним состоялись конкурсные процедуры, определены подрядчики, идет заключение муниципальных контрактов. Планируется, что к активной фазе работ приступят уже в начале апреля.
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Также более 50 млн. рублей региональных субсидий планируется направить на ремонт картами. Это участки:
- дорога от ул. Связи д. №22 до ул. Новоселковской д. №8;
- ул. Быстрецкая – от Солотчинского шоссе до дома 24 по Быстрецкой улице;
- Московский заулок.