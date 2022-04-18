В Рязани определены 35 точек для ежедневной торговли сельскохозяйственной продукцией

В Рязани определены точки для организации ежедневной торговли сельскохозяйственной продукцией для местных товаропроизводителей. Всего в перечень вошло 35 площадок, расположенных во всех районах города, сообщает сайт мэрии.
Соответствующим распоряжением администрации утвержден следующий перечень адресов для организации торговли:
в Железнодорожном районе города Рязани:
— ул. Михайловское шоссе, у д. 238а;
— ул. Высоковольтная, у д. 33, площадка перед магазином «Квазар»;
— ул. Березовая, у д. 1г;
— мкр. Октябрьский городок, у д. 32, около магазина «Магнит»;
— ул. Кирпичного Завода, у д. 14а;
— ул. 4-я Линия, у д. 66;
— ул. Пушкина, у д. 26;
— ул. Ленинского Комсомола, у д. 6;
— Московское шоссе, у д. 10 стр. 1 (площадка напротив ТЦ «Барс на Московском»);
— Первомайский проспект, у д. 66;
в Московском районе города Рязани:
— ул. Белякова, у д. 20;
— ул. Интернациональная, у д. 3а (около павильона «Цветы»);
— ул. Крупской, у д. 17 (около ЦНТИ);
— ул. Крупской, у д. 26 (около павильона «Элит маркет»);
— ул. Сельских Строителей, у д. 1в;
— ул. Станкозаводская, у д. 27;
— ул. Старореченская, у д. 15 корп. 2;
в Октябрьском районе города Рязани:
— ул. Зубковой, у д. 10а;
— ул. Новоселов (ООТ «Ул. Новоселов»);
— ул. Новоселов, у д. 13 (около МБУК «КДЦ «Октябрь» со стороны ул. Новоселов);
— ул. Новоселов, в районе д. 17;
— ул. Качевская, у д. 30, около торгового комплекса «Слово и дело»;
— ул. Связи, у д. 16, около торгового центра «Сокол»;
— ул. Новоселов, у д. 51а;
— ул. Семашко, у д. 4;
— ул. Зубковой, у д. 17 корп. 1;
— ул. Театральная площадь, у д. 4 (около «Зоомагазин»);
в Советском районе города Рязани:
— ул. 3-и Бутырки, у д. 1в;
— ул. Грибоедова, у д. 3;
— ул. Затинная, в районе д. 36;
— ул. Свободы, д. 4;
— ул. Свободы, у д. 14-16.
— ул. Фирсова, в районе д. 25;
— Окское шоссе, в районе многоквартирного дома № 4, напротив д. 2в стр. 1 по Окскому шоссе;
— пл. Попова (около киоска «Роспечать»).