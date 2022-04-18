В Рязани определены 35 точек для ежедневной торговли сельскохозяйственной продукцией

В Рязани определены точки для организации ежедневной торговли сельскохозяйственной продукцией для местных товаропроизводителей. Всего в перечень вошло 35 площадок, расположенных во всех районах города, сообщает сайт мэрии.

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Соответствующим распоряжением администрации утвержден следующий перечень адресов для организации торговли:

в Железнодорожном районе города Рязани:

— ул. Михайловское шоссе, у д. 238а;

— ул. Высоковольтная, у д. 33, площадка перед магазином «Квазар»;

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— ул. Березовая, у д. 1г;

— мкр. Октябрьский городок, у д. 32, около магазина «Магнит»;

— ул. Кирпичного Завода, у д. 14а;

— ул. 4-я Линия, у д. 66;

— ул. Пушкина, у д. 26;

— ул. Ленинского Комсомола, у д. 6;

— Московское шоссе, у д. 10 стр. 1 (площадка напротив ТЦ «Барс на Московском»);

— Первомайский проспект, у д. 66;

в Московском районе города Рязани:

— ул. Белякова, у д. 20;

— ул. Интернациональная, у д. 3а (около павильона «Цветы»);

— ул. Крупской, у д. 17 (около ЦНТИ);

— ул. Крупской, у д. 26 (около павильона «Элит маркет»);

— ул. Сельских Строителей, у д. 1в;

— ул. Станкозаводская, у д. 27;

— ул. Старореченская, у д. 15 корп. 2;

в Октябрьском районе города Рязани:

— ул. Зубковой, у д. 10а;

— ул. Новоселов (ООТ «Ул. Новоселов»);

— ул. Новоселов, у д. 13 (около МБУК «КДЦ «Октябрь» со стороны ул. Новоселов);

— ул. Новоселов, в районе д. 17;

— ул. Качевская, у д. 30, около торгового комплекса «Слово и дело»;

— ул. Связи, у д. 16, около торгового центра «Сокол»;

— ул. Новоселов, у д. 51а;

— ул. Семашко, у д. 4;

— ул. Зубковой, у д. 17 корп. 1;

— ул. Театральная площадь, у д. 4 (около «Зоомагазин»);

в Советском районе города Рязани:

— ул. 3-и Бутырки, у д. 1в;

— ул. Грибоедова, у д. 3;

— ул. Затинная, в районе д. 36;

— ул. Свободы, д. 4;

— ул. Свободы, у д. 14-16.

— ул. Фирсова, в районе д. 25;

— Окское шоссе, в районе многоквартирного дома № 4, напротив д. 2в стр. 1 по Окскому шоссе;

— пл. Попова (около киоска «Роспечать»).