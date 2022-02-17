В Рязани определен участок для строительства новой поликлиники в Дашково-Песочне

В Рязани определились с участком, на котором построят новую поликлинику в Дашково-Песочне, сообщает пресс-служба гордумы.

На заседании комитета по градостроительной деятельности и землепользованию депутаты поддержали внесение изменения в решение Рязанского городского совета от 12.10.2006 «О дополнительных мерах по сохранению объектов озеленения города Рязани». Речь идет о приложении № 2, которое содержит перечень скверов, парков, зеленых зон, бульваров с оформленными землеустроительными делами. Из него предложено исключить участок, расположенный по адресу: г. Рязань, Район Песочня, 39, площадью 33349 кв. м.

Корректировки вносятся в целях исполнения поручения губернатора Николая Любимова о проработке совместно с правительством Рязанской области вопроса о месте строительства здания новой поликлиники на 1200 посещений в смену.

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Вопрос вынесен на заседание Рязанской городской Думы. Администрации города поручено проработать вопрос компенсационного озеленения.

Также на заседании комитета депутаты одобрили и вынесли на заседание Думы вопрос о внесении изменений в статью 38 Правил землепользования и застройки в городе Рязани. Предложено дополнить градостроительный регламент территориальной зоны предприятий IV и V класса (П2) основным видом разрешенного использования «Приюты для животных».

Изменения необходимы для более рационального использования территории, проектирования и дальнейшего строительства в Рязани приюта для безнадзорных животных.