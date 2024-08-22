В Рязани ограничат движение и парковку из-за Фестиваля креативных индустрий

В связи с проведением на Рязанской ВДНХ Фестиваля креативных индустрий в выходные дни будут введены ограничения для автомобилистов, сообщает сайт администрации Рязани.

С 22:00 23 августа и до окончания мероприятий будет запрещена парковка на участках улицы Свободы от улицы Рыбацкой до пересечения с Окским проездом. А также по Окскому проезду от дома №15 до пересечения с улицей Свободы

24 августа с 06:00 и до окончания мероприятий будет закрыто движение транспорта на участках улицы Свободы от улицы Рыбацкой до пересечения с Окским проездом. Также по Окскому проезду от дома №15 до пересечения с улицей Свободы.

С 08:00 24 августа и до окончания мероприятий автобусы маршрутов №№ 41M2, 46M2, 75M2 будут следовать по улицам Есенина и Грибоедова. Автобусы маршрута №25 в прямом и обратном направлениях будут следовать по улицам Грибоедова и проезду Речников.

Администрация города просит жителей и гостей Рязани учитывать эту информацию при планировании поездок.