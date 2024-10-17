В Рязани обсудили вопросы выделения земельных участков многодетным семьям

В администрации Рязани встретились с многодетными семьями и обсудили вопросы,. связанные с предоставлением им земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На встрече присутствовали руководители управления земельных ресурсов и имущественных отношений, управления капитального строительства, управления общественных отношений и управления энергетики и ЖКХ. Они рассмотрели проблемы межевания, подведения коммуникаций к уже выделенным земельным участкам в Храпово, Божатково, Букрино и выделения земли в поселке Варские.

Администрация напоминает: всем многодетным семьям, которые стоят в очереди на земельные участки, необходимо обновить данные, если они изменились. Речь идет о составе семьи (родился/вырос ребенок), адресе регистрации, о смене фамилии, имени и отчества (например, в случае брака).

Новые документы (оригиналы и копии) необходимо предоставить в управление энергетики и ЖКХ администрации Рязани по адресу: ул. Пожалостина, 27, каб. 1 Б. С собой иметь документы паспорт, СНИЛС, свидетельства о рождении, о браке и иные подтверждающие изменения документы (оригиналы и копии). Телефон для справок: 25-40-43.