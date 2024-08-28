В Рязани обсудили проблему парковочных мест для инвалидов

В администрации города Рязани прошло совещание, посвященное соблюдению правил парковки для инвалидов. В нем приняли участие представители администрации, ГИБДД, торговых центров и общественных организаций.

В мае этого года на комиссии по делам инвалидов была поднята проблема неправомерного использования мест автомобилистами. В связи с этим было принято решение провести разъяснительную работу среди водителей.

На совещании обсуждались результаты принятых мер. Были подняты вопросы о возможности эвакуации нарушителей и штрафовании водителей. Рассмотрены предложения и проблемы от торговых центров, в том числе полномочия охранников, отсутствие специальных обозначений на автомобилях инвалидов, а также вопросы длительного нахождения автомобилей на парковках.

Планируется усилить контроль за соблюдением правил парковки. Будет активизирована эвакуация автомобилей с мест для инвалидов. Торговые центры включат аудионапоминания для водителей о необходимости соблюдения правил.