В Рязани обсудили итоги проекта «Рязань – город трудовой доблести»

9 декабря, в День Героев Отечества, в центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина обсудили итоги реализации просветительского проекта «Рязань – город трудовой доблести». Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

В мероприятии приняли участие первый заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Антон Астафьев, заместитель главы администрации Лариса Крохалева, представители общественных организаций, учащиеся кадетских классов, участники Движения Первых, юнармейцы, а также сотрудники предприятий, награжденных медалью «Рязань – город трудовой доблести».

Проект стартовал в сентябре этого года, его участниками стали около 1000 рязанских школьников из 35 школ города. Интерактивные лекции, рассказывающие об истории трудового подвига жителей нашего города в годы Великой Отечественной войны, позволили ребятам узнать о вкладе рязанцев в достижение Победы, о героических фактах работы рязанских предприятий в годы Великой Отечественной войны. Разработанные методические материалы по итогам проекта переданы в управление образования и молодежной политики администрации города Рязани и смогут стать основой для тематических уроков краеведения в рязанских школах.

В рамках мероприятия в библиотеке имени С.А. Есенина размещена экспозиция, посвященная проекту «Рязань – город трудовой доблести».