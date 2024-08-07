В Рязани обновят подземный переход у «Барса на Московском»

Стартует капитальный ремонт подземного перехода у торгового центра «Барс на Московском» в Рязани. Как сообщил глава администрации города Виталий Артемов, работы начнутся уже в текущем году.

В рамках двухлетнего контракта планируется обновить не только сам переход, но и входные группы, козырьки и остановочные павильоны. Проект уже готов и проходит государственную экспертизу. Предусмотрен ремонт систем освещения, электроснабжения, водоотведения, будет установлено видеонаблюдение.

Особое внимание уделят обеспечению доступности перехода для маломобильных граждан. В ходе ремонта будут сохранены 12 панно советского периода, украшающие стены перехода.

Губернатор Рязанской области Павел Малков поручил подключить камеры видеонаблюдения к системе «Безопасный город» для повышения безопасности на этом участке.