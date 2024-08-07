Среда, 7 августа, 2024

В Рязани обновят подземный переход у «Барса на Московском»

Автор: 7info7

Опубликовано

фото с сайта администрации Рязани

Стартует капитальный ремонт подземного перехода у торгового центра «Барс на Московском» в Рязани. Как сообщил глава администрации города Виталий Артемов, работы начнутся уже в текущем году.

В рамках двухлетнего контракта планируется обновить не только сам переход, но и входные группы, козырьки и остановочные павильоны. Проект уже готов и проходит государственную экспертизу. Предусмотрен ремонт систем освещения, электроснабжения, водоотведения, будет установлено видеонаблюдение.

Особое внимание уделят обеспечению доступности перехода для маломобильных граждан. В ходе ремонта будут сохранены 12 панно советского периода, украшающие стены перехода.

Губернатор Рязанской области Павел Малков поручил подключить камеры видеонаблюдения к системе «Безопасный город» для повышения безопасности на этом участке.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Губернатор: Рязанская область готова принять эвакуированных из Курской области

Клиенты Tele2 могут заказать бесплатную проверку утечки персональных данных от «Солар»

Суд прекратил уголовное преследование «скопинского маньяка» Мохова

Более 100 человек в Рязанской области не могут пройти гемодиализ из-за отсутствия препаратов, заявил прокурор

Кровавая катастрофа: Сладков рассказал о ситуации для ВСУ в Курской области

Астролог Сомнатх рассказал, какая страна исчезнет с карты мира в ближайшие годы

В Касимовском районе остановили несовершеннолетнего водителя питбайка

На территории ярмарки выходного дня возле ЦНТИ посадили деревья и кустарники

В Рязани начали капремонт офиса врачей общей практики ГКБ №11

Ведический астролог Рами Блект оценил шансы Трампа на президентство

Рязанские врачи провели уникальную операцию пяти пациентам

В Скопинском районе прошла встреча с членами семей участников СВО