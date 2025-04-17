В ряде регионов Центральной России, в том числе в Рязани, зафиксированы аномально высокие температуры. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своём телеграм-канале, сразу в шести областных центрах были установлены новые температурные рекорды.

В Санкт-Петербурге воздух прогрелся до +22,6°, что превзошло прежний максимум 1920 года (+21,9°). В Москве столбики термометров достигли отметки +21,8°, побив рекорд столетней давности (+21,0°).

В других регионах Центральной России также были зафиксированы новые исторические максимумы:

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— в Твери — +21,9° (предыдущий рекорд +20,5° в 2018 году);

— во Владимире — +20,9° (прежний максимум +19,3° в 2005 году);

— в Туле — +21,5° (ранее +21,0° в 2021 году);

— в Рязани — +22,2°, что выше прежнего значения 2021 года (+21,4°).

Столь тёплая погода для середины апреля является нетипичной и связана с влиянием обширного антициклона, принёсшего сухой и тёплый воздух с юго-запада. В ближайшие дни в большинстве регионов Центральной России сохранится по-весеннему тёплая и солнечная погода.