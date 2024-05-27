В Рязани обнаружили подпольный цех с мигрантами

В Рязани сотрудники полиции обнаружили и ликвидировали подпольный цех по пошиву одежды, в котором незаконно работали нелегальные мигранты.

В ходе операции сотрудники УУР УМВД России по Рязанской области, ОМВД России по Московскому району Рязани, УФСБ и ОМОН регионального Управления Росгвардии задержали 62-летнего индивидуального предпринимателя, который подозревается в организации нелегальной миграции и привлечении иностранных граждан к работе без соответствующих разрешений.

Оперативники провели обыск в особняке площадью 860 квадратных метров, расположенном в посёлке Канищево. На втором этаже дома находился цех по пошиву одежды, где работали 17 мигрантов. Выяснилось, что 9 из них не имели трудовых патентов, а четверо находились в России нелегально.

В отношении гражданок из одной из стран Средней Азии были составлены административные протоколы по статьям 18.8 и 18.10 КоАП РФ за нарушение режима пребывания на территории России и осуществление трудовой деятельности без разрешения на работу.

Дознавателем ОМВД России по Московскому району Рязани было возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». Кроме того, он также привлекается к административной ответственности за привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан без разрешения на работу.