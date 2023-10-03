В Рязани объявлены итоги конкурса «Вместе в цифровое будущее»

В Рязани подвели итоги XII ежегодного конкурса для журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». В этом году одним из победителей регионального этапа состязания стал Роман Потапов, ведущий радиостанции «ТКР ФМ». Он занял третье место среди журналистов Центрального федерального округа, участвовавших в номинации «Радио и подкасты». Всего же в конкурсе приняли участие более 20 рязанцев — все они были приглашены на церемонию награждения.

После торжественной части гости мероприятия отправились в уникальное путешествие по родному городу. Специалисты «Ростелекома» разработали эксклюзивный экскурсионный маршрут по местам, связанным с развитием связи в регионе. «Туристы» узнали об истории изобретения первого беспроволочного телеграфа в стенах 2-ой мужской гимназии; о школе технической связи, где обучали морзистов и связистов; о первых абонентах стационарной телефонии и многом другом.

Елена Карпова, пресс-секретарь филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

— Чтобы писать о цифровом будущем, нужно ориентироваться в цифровом настоящем и знать основные вехи “доцифрового” прошлого. Именно поэтому мы совместно с рязанским гидом Ксенией Паначевой разработали для наших журналистов такую экскурсию. Надеемся, коллеги узнали много нового и интересного. Отмечу, что представители рязанской медиасферы проявляют большой интерес к IT: следят за трендами и, главное, рассказывают об этом своим читателям. Специалисты “Ростелекома”, в свою очередь, регулярно выступают экспертами по телекоммуникационным темам, дают комментарии, объясняют технологические особенности того или иного процесса.

В этом году на конкурс были допущены 2 232 работы от 1 300 журналистов из многих регионов страны. Наибольшее количество работ представлено в номинациях «Интернет-СМИ» (955 материалов), «Телевидение» (450 сюжетов) и «Печатная пресса» (326 статей). В номинации «Социальные медиа» — 131 публикация, в «Радио и подкасты» — 102 сюжета. В спецноминации «Цифровизация региональных госуслуг» от Минцифры России, «Научпоп про мобилу» от Tele2 и «Киберриски в детской среде» от Альянса по защите детей в цифровой среде соответственно заявлено 86, 41 и 142 материала.

Победителей определяли эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка. Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса доступен по ссылке.

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ПАО «Ростелеком», 7707049388