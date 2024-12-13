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В Рязани объявлено метеопредупреждение, скорость ветра до 17 м/с

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Валерия Мединская
Изображение от freepik

В Рязани объявлено метеопредупреждение. До конца суток 13 декабря и утром 14 декабря в городе сохранится метель. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС по Рязанской области.

По данным Гидрометцентра, в области до конца суток 13 декабря и утром 14 декабря ожидается сильная метель. Усиление северо-западного ветра порывами 12–17 м/с.

МЧС рекомендует соблюдать скоростной режим, в случае отключения электричества не использовать для освещения открытый огонь, соблюдать правила использования электронагревательных приборов.

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