На главнуюНовости Рязани и области В Рязани не работает светофор возле ТЦ «Атрон» Дата публикации 22.11.2024 09:23 Кристина Аманн Поделиться VKTelegramWhatsAppViberРаспечататьTwitterEmail В Рязани возле ТЦ «Атрон» не работает светофор. Об этом 7info сообщили очевидцы. Фотографии были сделаны утром 22 ноября. Автор снимков отметила, что движение затруднено. Новости рубрики Новости Рязани и области Т2 запускает новогодний тариф «Хватит!» с безлимитным интернетом в выходные и заморозкой цены навечно Компания приурочила тариф к новогодним каникулам. Новости Рязани и области В Канищеве порезали 41-летнего мужчину Всё произошло в жилом доме на улице Интернациональной. Администрация В Рязани прошел 2-ой этап по благоустройству сквера «Быстрец» Работы 2 этапа были единогласно приняты. Активисты отметили, что территория на глазах меняется к лучшему, не все задачи пока решены, но оба этапа благоустройства сквера можно признать успешными.