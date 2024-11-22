В Рязани не работает светофор возле ТЦ «Атрон»

В Рязани прошел 2-ой этап по благоустройству сквера «Быстрец»

Работы 2 этапа были единогласно приняты. Активисты отметили, что территория на глазах меняется к лучшему, не все задачи пока решены, но оба этапа благоустройства сквера можно признать успешными.