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В Рязани не работает светофор возле ТЦ «Атрон»

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Кристина Аманн

В Рязани возле ТЦ «Атрон» не работает светофор. Об этом 7info сообщили очевидцы.

Фотографии были сделаны утром 22 ноября. Автор снимков отметила, что движение затруднено.

В Рязани не работает светофор возле ТЦ "Атрон"
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