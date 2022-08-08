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В Рязани не планируют отменять одностороннее движение на улице Есенина

pixabay.com

Мэрия Рязани в ближайшее время не планирует отменять одностороннее движение на улице Есенина. Этот вопрос обсудили на заседании рабочей группы по улучшению дорожного хозяйства, трансляцию с заседания опубликовал паблик ВКонтакте ПУВР.

Вопрос об открытии двустороннего движения поднял представитель Госавтоинспекции. Как пояснил заместитель начальника управления благоустройства администрации Рязани Дмитрий Наумов, в 2022 году этот вопрос рассматривать не будут.

Ранее, в июне 2022 года, о необходимости отменить на этом участке одностороннее движение также заявлял Наумов.

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