В Рязани не планируют отменять одностороннее движение на улице Есенина

Мэрия Рязани в ближайшее время не планирует отменять одностороннее движение на улице Есенина. Этот вопрос обсудили на заседании рабочей группы по улучшению дорожного хозяйства, трансляцию с заседания опубликовал паблик ВКонтакте ПУВР.

Вопрос об открытии двустороннего движения поднял представитель Госавтоинспекции. Как пояснил заместитель начальника управления благоустройства администрации Рязани Дмитрий Наумов, в 2022 году этот вопрос рассматривать не будут.

Ранее, в июне 2022 года, о необходимости отменить на этом участке одностороннее движение также заявлял Наумов.