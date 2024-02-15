Четверг, 15 февраля, 2024
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В Рязани не будут проводить массовые гуляния на Масленицу

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Изображение от bearfotos на Freepik
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В этом году на Масленицу в Рязани не будут проводить массовые гуляния. Об этом стало известно на заседании антитеррористической комиссии в горадминистрации.

Вместо городских гуляний локальные площадки организуют в каждом районе Рязани. Их поведут ТОСы, учреждения культуры и образования.

Праздничные площадки будут работать в Лесопарке, ЦПКиО, в скверах у Дворца молодежи и у городского Дворца детского творчества, у ДК «Приокский» и КДЦ «Октябрь».

К охране правопорядка привлекут частные охранные организации, народных дружинников, казаков и волонтеров.

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