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Суббота, 28 мая, 2022

В Рязани нашли подрядчика для разработки транспортной модели города

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Александр Ильин
Александр Ильин

В Рязани нашли подрядчика для разработки транспортной модели города

В Рязани заключили муниципальный контракт с компанией «Строй Инвест Проект», которая приступила к разработке транспортной модели города, сообщает пресс-служба мэрии.

Подрядчику предстоит детально обследовать пассажирский транспорт и маршрутные сети города, затем дать предложения по оптимизации пассажирских перевозок.

Окончание работ — до 1 декабря 2022 года. На разработку транспортной модели чиновники выделили 25 млн рублей.

ООО «Строй Инвест Проект», по данным мэрии, разрабатывала аналогичные проекты в Бурятии, Новосибирской, Липецкой областях, Забайкальском крае, нескольких других городах.

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