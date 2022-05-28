В Рязани нашли подрядчика для разработки транспортной модели города

В Рязани заключили муниципальный контракт с компанией «Строй Инвест Проект», которая приступила к разработке транспортной модели города, сообщает пресс-служба мэрии.

Подрядчику предстоит детально обследовать пассажирский транспорт и маршрутные сети города, затем дать предложения по оптимизации пассажирских перевозок.

Окончание работ — до 1 декабря 2022 года. На разработку транспортной модели чиновники выделили 25 млн рублей.

ООО «Строй Инвест Проект», по данным мэрии, разрабатывала аналогичные проекты в Бурятии, Новосибирской, Липецкой областях, Забайкальском крае, нескольких других городах.