В Рязани наркоман ударил таксиста ножом в шею и забрал автомобиль

В Рязани полицейские задержали подозреваемого в нападении на таксиста. Подробности сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

О нападении правоохранителям сообщил пострадавший. Раненый таксист сумел добраться до соседнего дома и позвонить в полицию.

Выяснилось, что 34-летний рязанец забрал пассажира из населённого пункта в Рязанском районе. Приехав на окраину Рязани, таксист попросил пассажира расплатиться, но получил отказ. После этого пассажир ранил водителя ножом в шею, вытолкнул из машины и уехал.

Оперативники задержали подозреваемого — 23-летнего жителя Рязанского района. Молодой человек, судимый за кражу и наркопреступление, пытался спрятаться дома у случайного знакомого.

Задержанный употреблял наркотики. За очередной партией «синтетики» он направился на такси в Рязань. Прибыв на место, мужчина отказался платить таксисту, а когда тот потребовал деньги, ударил его ножом в шею.

Забрав наркотики, нападавший поехал домой на угнанном такси. Недалеко от своего жилища рецидивист бросил машину.

Силовики завели уголовное дело, рязанцу грозит до 10 лет лишения свободы.