В Рязани наркоман напал на прохожего, помешавшего ему ограбить супермаркет

Полицейские задержали злоумышленника, подозреваемого в разбойном нападении у супермаркета на улице Островского в Рязани.

В полицию обратился сотрудник магазина, расположенного на этой улице, и сообщил, что незнакомец, угрожая ножом, отобрал у мужчины пакет с продуктами и напитками, похищенными из супермаркета.

На место происшествия оперативно выехали сотрудники уголовного розыска УМВД России по Рязанской области. Выяснилось, что злоумышленник собрал в магазине пакет с продуктами и алкогольными напитками, но вместо оплаты попытался вынести его, угрожая персоналу. На улице злоумышленника остановил 50-летний рязанец и отобрал пакет, чтобы вернуть похищенное в магазин.

Подозреваемый сбежал, но вскоре вернулся с ножом. Угрожая мужчине, он отобрал пакет обратно и скрылся.

Оперативники установили внешность нападавшего и узнали в нем 32-летнего рязанца, ранее судимого за кражу и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Полиция выяснила, что этот мужчина уже долгое время скрывается от правоохранительных органов. Сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из отдела полиции Железнодорожного района Рязани разыскали и задержали его.

По предварительной информации, 32-летний рязанец страдает наркотической зависимостью. Чтобы раздобыть деньги на покупку запрещённых веществ, он решил ограбить супермаркет, вынеся пакет с продуктами и напитками мимо кассы. У магазина его остановил мужчина и отобрал украденное. После этого злоумышленник пошёл к своему знакомому, взял у него нож и, угрожая оружием, вернул себе пакет.

Когда преступника разыскали в квартире у друзей, он попытался спрятать нож в морозилке, но оперативники обнаружили и изъяли его.

Следователем отдела МВД России по Железнодорожному району в отношении рязанца возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ, по которой ему грозит до 10 лет лишения свободы.