Вторник, 17 сентября, 2024

В Рязани наркоман напал на прохожего, помешавшего ему ограбить супермаркет

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

Изображение PublicDomainPictures с сайта Pixabay

Полицейские задержали злоумышленника, подозреваемого в разбойном нападении у супермаркета на улице Островского в Рязани.

В полицию обратился сотрудник магазина, расположенного на этой улице, и сообщил, что незнакомец, угрожая ножом, отобрал у мужчины пакет с продуктами и напитками, похищенными из супермаркета.

На место происшествия оперативно выехали сотрудники уголовного розыска УМВД России по Рязанской области. Выяснилось, что злоумышленник собрал в магазине пакет с продуктами и алкогольными напитками, но вместо оплаты попытался вынести его, угрожая персоналу. На улице злоумышленника остановил 50-летний рязанец и отобрал пакет, чтобы вернуть похищенное в магазин.

Подозреваемый сбежал, но вскоре вернулся с ножом. Угрожая мужчине, он отобрал пакет обратно и скрылся.

Оперативники установили внешность нападавшего и узнали в нем 32-летнего рязанца, ранее судимого за кражу и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Полиция выяснила, что этот мужчина уже долгое время скрывается от правоохранительных органов. Сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из отдела полиции Железнодорожного района Рязани разыскали и задержали его.

По предварительной информации, 32-летний рязанец страдает наркотической зависимостью. Чтобы раздобыть деньги на покупку запрещённых веществ, он решил ограбить супермаркет, вынеся пакет с продуктами и напитками мимо кассы. У магазина его остановил мужчина и отобрал украденное. После этого злоумышленник пошёл к своему знакомому, взял у него нож и, угрожая оружием, вернул себе пакет.

Когда преступника разыскали в квартире у друзей, он попытался спрятать нож в морозилке, но оперативники обнаружили и изъяли его.

Следователем отдела МВД России по Железнодорожному району в отношении рязанца возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ, по которой ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Прокуратура контролирует ход ремонта дороги в Рязани

На Лысой горе в Солотче обнаружили труп мужчины

Водитель сбил мальчика и девочку на пешеходном переходе в Москве

Известный российский кардиолог найден мёртвым

75-летняя россиянка покорила Ахмет-гору, сделав сальто в прыжке

Во вторник в Рязанской области воздух прогреется до +27°С

В Рязани умер самый молодой участник Великой Отечественной войны Леонид Окрут

На Приокском путепроводе в направлении центра Рязани дорога стала пятиполосной

Приходит бабье лето: метеоролог рассказала о погоде в Подмосковье

Популярный препарат для лечения лор-заболеваний пропал из аптек — СМИ

Тайна гибели супругов-грибников: трупы нашли в овраге

В Шацком районе отремонтировали мост через реку Тарадея