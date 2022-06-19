В Рязани направлено в суд уголовное дело о незаконном хранении оружия

Следователи отдела МВД по Железнодорожному району завершили расследование дела о незаконном изготовлении, хранении и сбыте двух пистолетов «Макарова» и боеприпасов к ним. Об этом сообщает МВД.

Преступление оперативники угрозыска и сотрудники ФСБ выявили в январе. На чердаке дома рязанца в Спасском районе обнаружили и изъяли незаконно хранившийся пистолет «Макарова» и 16 патронов к нему. Злоумышленник был задержан. Уголовное дело возбудили по статье о незаконном хранении огнестрельного оружия.

Как выяснилось, подозреваемый приобрёл оружие и боеприпасы у 39-летнего знакомого, который причастен к незаконному изготовлению из охолощенного оружия двух боевых пистолетов «Макарова» и 140 патронов к ним. Ранее этот 39-летний рязанец был судим за незаконное изготовление, хранение и сбыт пистолета «Макарова» и боеприпасов к нему. Изготовленное в домашних условиях оружие злоумышленник сбывал знакомым.

Расследование уголовного дела в отношении 39-летнего рязанца закончено и с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд. Санкция статьи о незаконном хранении и сбыте оружия предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.