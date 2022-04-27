В Рязани напомнили о роли республик СССР в борьбе против фашизма

27 апреля в библиотеке им. Горького прошло информационно-патриотическое мероприятие «Одна на всех Победа!», организованное общественной организацией «Алмаз» в рамках проекта «Грани дружбы» при поддержке Фонда президентских грантов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

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В нем приняли участие заместитель министра по делам территорий и информационной политики Рязанской области Иван Ушаков, глава администрации Рязани Елена Сорокина, депутаты, представители узбекской и белорусской национально-культурных автономий Рязани, студенты и школьники.

Мероприятие было приурочено к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 140-летию со дня рождения белорусского поэта Якуба Коласа.

«Мы всегда жили в многонациональной стране. Каждая из республик Советского Союза в этом страшном, тяжелом испытании делала для Победы все, что могла, и даже больше. Люди разных национальностей вместе сражались, на равных делили хлеб и патроны, поддерживали друг друга. Наша задача — быть достойными подвига наших предков», — подчеркнула Елена Сорокина, обращаясь к гостям мероприятия.

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Многонациональность советской армии, сражавшейся с фашизмом во время Великой Отечественной войны, была особо отмечена всеми присутствующими на мероприятии.

Руководитель общественной организации «Алмаз» Зулайхо Кадирова представила набор открыток «Согретые солнцем» о советских деятелях культуры и искусства, которые во время войны эвакуировались в Ташкент. Также присутствующим был представлен видеосюжет с экскурсией по связанным с ними местам столицы Узбекистана.

Заместитель руководителя общественной организации «Национально-культурная автономия белорусов Рязани» Игорь Филатов рассказал о творчестве белорусского поэта Якуба Коласа, который также был в числе тех, кто во время Великой Отечественной войны жил в Ташкенте.

С музыкальными номерами для присутствующих выступили юные участники детского творческого коллектива «Созвездие добра».