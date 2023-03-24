В Рязани начался фестиваль детской книги «Буковка» в рамках Недели детской книги

24 марта состоялось торжественное открытие фестиваля детской книги «Буковка» в Рязанской областной детской библиотеке, при поддержке министерства культуры Рязанской области. В гости к библиотекарям и юным читателям приехали издательства из Москвы – «КомпасГид», «Настя и Никита», «Молодая мама», «Априори-Пресс», а также «РуДа» из Санкт-Петербурга. На столах в точках продаж объединились сотни наименований книг – художественных, познавательных, посвященных хобби и рукоделию, содержащих чудесные детские сказки в иллюстрациях.

Продажа новинок будет продолжаться в дни фестиваля в пятницу до 18.00, в субботу с 10.00 до 18.00, в воскресенье с 11.00 до 16.00.

Фестиваль приветствовала директор библиотеки Татьяна Окружная, а высокой гостьей стала и. о. министра культуры Рязанской области Наталья Стародубцева. Она отметила, что «Буковка» – это праздник и для родителей, и для взрослых и «очень интересное направление в программе Недели детской книги», «яркая галерея событий». Гостья напомнила, что в рамках нацпроекта «Культура» активно идет модернизация библиотек и сейчас библиотечные пространства становятся центром притяжения, где сотрудники не только дают детям новые знания, но и воспитывают, учат дружить. А книга, в свою очередь, дарит тепло, добро и объединяет.

Торжественное открытие украсили номера хореографического ансамбля «Кураж», хореографического коллектива «Карамель». На мероприятии побывали десятки посетителей – библиотекари, читающие семьи, дети-школьники и педагоги, друзья библиотеки, после этого все желающие увлеченно выбирали книги на площадках издательств.

Публику поздравил с началом фестиваля московский писатель Игорь Жуков, лауреат премии имени К. Чуковского, автор сборников стихов и детских детективов. Несколько позже писатель представил свои увлекательные произведения, а также спел, аккомпанируя себе на гитаре, на встрече с юными читателями. Также прошли мастер-классы по книгам издательств «Настя и Никита» и «Молодая мама». Впереди – еще немало примечательных событий для детей от 5 лет и для подростков, включая встречи с авторами, собственные мероприятия в отделах библиотеки.