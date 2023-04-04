В Рязани началось рассмотрение дела об убийстве Елены Логуновой

Во вторник, 4 апреля, Железнодорожный суд Рязани начал рассматривать уголовное дело об убийстве Елены Логуновой. Заседания будут закрытыми.

Александра Логунова обвиняют в убийстве супруги и в 11 эпизодах распространения порнографии.

Подсудимый не отвечал на вопросы журналистов, собравшихся в суде. На заседание приехала также мать убитой девушки Наталья Кошелева.

Рязанка Александра Логунова пропала 25 июля 2021 года. Тело пропавшей удалось найти лишь осенью прошлого года. Александр Логунов признался, что задушил жену.