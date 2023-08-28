Понедельник, 28 августа, 2023
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В Рязани началось благоустройство Кремлевского сквера

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Фото: сайт администрации

На проведение работ по благоустройству Кремлевского сквера выделено 250 миллионов рублей.

За эти деньги в сквере благоустроят пешеходные дорожки, установят городские качели, 30 скамеек и урн, детскую площадку и комплекс свето-динамических фонтанов. Отмечается, что плитку, которая уже была уложена в сквере, отправят на хранение и затем используют повторно.

Как сообщает городская администрация, средства на благоустройство были выделены по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина по просьбе губернатора Павла Малкова.

Работы планируется завершить до 30 ноября.

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