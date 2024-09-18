Среда, 18 сентября, 2024

В Рязани начали применять цветовую идентификацию троллейбусных маршрутов

Автор: Алексей Самохин

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Троллейбус «Адмирал», фото администрации Рязани

Цветовую идентификацию троллейбусных маршрутов начали использовать в Рязани, сообщает группа сообщества «stvchannel» ВКонтакте.

По данным активистов, цветовые указатели для обозначения маршрутов на табло начали использовать около года назад.

— Чаще всего для 1 маршрута применяют белый цвет, для 16 — голубой, для 10 — зелёный. Возможно, что такие же правила есть и для других маршрутов, — говорится в сообщении.

Подобная практика используется в других городах, например, в Санкт-Петербурге, Казани, Перми.

Цветовые указатели помогают определить маршрут издалека, когда ещё не виден номер. Правда, в Рязани идентификация, похоже, пока используется неофициально. Пассажирам о цветах не сообщали.

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