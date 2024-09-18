В Рязани начали применять цветовую идентификацию троллейбусных маршрутов

Цветовую идентификацию троллейбусных маршрутов начали использовать в Рязани, сообщает группа сообщества «stvchannel» ВКонтакте.
По данным активистов, цветовые указатели для обозначения маршрутов на табло начали использовать около года назад.
Подобная практика используется в других городах, например, в Санкт-Петербурге, Казани, Перми.
Цветовые указатели помогают определить маршрут издалека, когда ещё не виден номер. Правда, в Рязани идентификация, похоже, пока используется неофициально. Пассажирам о цветах не сообщали.