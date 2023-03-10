В Рязани началась реконструкция проезда Шабулина. Об этом 10 марта сообщается на официальной странице Госстройнадзора Рязанской области ВКонтакте.
Судя по опубликованному плану, дорогу реконструируют от Северной окружной со стороны микрорайона Канищево до пересечения с Московским шоссе.
На сайте Госзакупок победителем конкурса по определению подрядчика работ названо АО «Рязаньавтодор». Цена контракта, с учётом подготовки документации и инженерных изысканий — 674 млн. 352 тыс. 963,92 руб.
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