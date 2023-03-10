В Рязани началась реконструкция проезда Шабулина. Об этом 10 марта сообщается на официальной странице Госстройнадзора Рязанской области ВКонтакте.

— Дирекция дорог Рязанской области начинает реконструкцию проезда Шабулина в г. Рязани, — говорится в сообщении.

Судя по опубликованному плану, дорогу реконструируют от Северной окружной со стороны микрорайона Канищево до пересечения с Московским шоссе.

На сайте Госзакупок победителем конкурса по определению подрядчика работ названо АО «Рязаньавтодор». Цена контракта, с учётом подготовки документации и инженерных изысканий — 674 млн. 352 тыс. 963,92 руб.