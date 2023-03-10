Пятница, 10 марта, 2023
7info

В Рязани началась реконструкция проезда Шабулина

На главнуюНовости Рязани

В Рязани началась реконструкция проезда Шабулина. Об этом 10 марта сообщается на официальной странице Госстройнадзора Рязанской области ВКонтакте.

— Дирекция дорог Рязанской области начинает реконструкцию проезда Шабулина в г. Рязани, — говорится в сообщении.

Судя по опубликованному плану, дорогу реконструируют от Северной окружной со стороны микрорайона Канищево до пересечения с Московским шоссе.

На сайте Госзакупок победителем конкурса по определению подрядчика работ названо АО «Рязаньавтодор». Цена контракта, с учётом подготовки документации и инженерных изысканий — 674 млн. 352 тыс. 963,92 руб.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации