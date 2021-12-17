0.9 C
Рязань
Пятница, 17 декабря, 2021
spot_img
На главнуюНовости Рязани

В Рязани на ЖД-платформе задержали 20-летнего парня с наркотиками

7info7

Транспортные полицейские задержали на железнодорожной платформе «Лагерный» мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков. При себе у него было около 28 граммов «синтетики», сообщили в пресс-службе ведомства.

Поймать злоумышленника удалось в ходе проведения рейдовых мероприятий. Наркотики обнаружили в ходе личного досмотра гражданина. При себе у него были 14 свёртков с порошкообразным веществом. Согласно исследованиям, вещество – N-метилэфедрона.

Задержанным оказался двадцатилетний молодой человек. Он также признался о 19 тайниках с закладками, сделанными им на территории города. Из них были также изъяты свёртки с наркотическими средствами. Подозреваемый признался, что занимается незаконными сбытом наркотиков, приобретая их через интернет.

Реклама

В отношении рязанца возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,854ЧитателиЧитать
1,515ЧитателиЧитать
spot_img