В Рязани на ЖД-платформе задержали 20-летнего парня с наркотиками

Транспортные полицейские задержали на железнодорожной платформе «Лагерный» мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков. При себе у него было около 28 граммов «синтетики», сообщили в пресс-службе ведомства.

Поймать злоумышленника удалось в ходе проведения рейдовых мероприятий. Наркотики обнаружили в ходе личного досмотра гражданина. При себе у него были 14 свёртков с порошкообразным веществом. Согласно исследованиям, вещество – N-метилэфедрона.

Задержанным оказался двадцатилетний молодой человек. Он также признался о 19 тайниках с закладками, сделанными им на территории города. Из них были также изъяты свёртки с наркотическими средствами. Подозреваемый признался, что занимается незаконными сбытом наркотиков, приобретая их через интернет.

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В отношении рязанца возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.